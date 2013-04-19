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货币新闻 | 2013年 4月 19日 星期五 14:51 BJT

投行观点：巴克莱下调2013年国际油价和金价预估

路透4月19日 - 巴克莱资本日前下调了国际油价和金价的预估值：

* 下修黄金价格预估，目前预计2013年黄金均价为每盎司1,483美元，2014年为1,450美元

* 预计2013年白银均价为每盎司26美元，2014年为24美元

* 将2013年西德克萨斯中质油(WTI)价格预估从108美元下调至95美元

* 将2013年布兰特原油价格预估从125美元下调至112美元

* 预计2013年美国天然气均价为3.90美元/mmBtu（百万英制热量单位），2014年均价为4.10美元/mmBtu

(编译 高琦; 审校 王洋)
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