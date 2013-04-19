投行观点：巴克莱下调2013年国际油价和金价预估

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
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路透4月19日 - 巴克莱资本日前下调了国际油价和金价的预估值：
* 下修黄金价格预估，目前预计2013年黄金均价为每盎司1,483美元，2014年为1,450美元
* 预计2013年白银均价为每盎司26美元，2014年为24美元
* 将2013年西德克萨斯中质油(WTI)价格预估从108美元下调至95美元
* 将2013年布兰特原油价格预估从125美元下调至112美元
* 预计2013年美国天然气均价为3.90美元/mmBtu（百万英制热量单位），2014年均价为4.10美元/mmBtu
(编译 高琦; 审校 王洋)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。