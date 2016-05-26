大宗商品航运业者面对史上最惨景气滑坡 保现金苦撑待变

图为澳大利亚港口等待装载铁矿石的货船的资料图片。. REUTERS/David Gray

路透伦敦5月25日 - 运输煤炭、铁矿石及其他大宗商品的航运业者正积极地想方设法保留现金，以撑过这波史上最惨的景气滑坡，因太多的船只追逐着不断缩小的业务。

融资短缺也令相关业者受创，部分业者为此苦恼不已。融资短缺部分归因于银行业者对航运等行业缩减贷款，估计短缺金额达300亿美元。

“乾散货运市场的整体前景非常黯淡，市场对于复苏似乎信心不大。市场人气逐渐恶化，尽管近期波罗的海乾散货运价指数走势略有改善，”Karatzas Marine Advisors & Co谘询及经纪业务主管Basil Karatzas表示。

波罗的海贸易海运交易所整体乾散货运价指数.BADI今年稍早崩跌至300点下方的历史新低。

虽然该指数近期升至略高于600点处，但与2008年创下的历史高点相较仍下滑了近95%。该指数被全球投资人用于观察工业品需求状况变化。

“市场在2018年之前恐怕都难有起色，船商应做好准备，但希望改观能来得早一些，”英国航运资产管理公司Marine Capital的执行长Tony Foster称。

今年3月份，日本大型航运集团商船三井(9104.T)称，将重组其乾散货业务以削减成本，包括缩减业务规模及出售船舶等。

其他则在寻求与相关银行达成谅解备忘录。希腊乾散货集团Globus Maritime (GLBS.O)与两家关联银行就贷款契约豁免达成协议，并推迟今年到期贷款的偿付。

Globus Maritime执行长Athanasios Feidakis称，希望此举能够帮助公司“缓解一部分当前市况下所面临的压力”。

挪威航运公司Bulk Invest则由于未能获得对财务重组的资金支持，今年3月不得不申请破产。

据Lithuanian Shipping Company破产事务负责人Dalius Volskis告诉路透，这家成立于1969年的公司目前处于清算状态。该公司船队五艘船正在拍卖，其中三艘已经售出。

一些公司已实现私有化，以省去维持股票公开上市所需要的成本。就在最近几周，Hellenic Carriers和Goldenport Holdings宣布从伦敦证券交易所退市。两家公司均拒绝进一步置评。

尽管2017年会交付更多船舶，但大客户中国对于战略型大宗商品的需求却日益减弱。

“这意味着不平衡状况只会加剧，并不会改善，”一位航运业消息人士称。(完)