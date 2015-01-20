独家：来宝集团将退出可可业务--消息

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透伦敦1月19日 - 据三名消息人士周一透露，大宗商品交易商来宝集团(NOBG.SI)将关闭旗下可可业务。
其中两位消息人士表示，这家总部位于香港的大宗商品交易商预计最晚将在6月清算旗下可可交易。
来宝集团拒绝置评。
这是自中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)去年4月斥资15亿美元收购来宝旗下农产品业务51%股份以来，来宝集团出现的首个重大变化。
“关键是这家中国企业不想要它，”一名消息人士称。
“几个月前员工就接到通知，不要为明年做任何业务，因此加纳的业务将全部结束，科特迪瓦的业务也将完全结束。”
来宝旗下可可业务包括在全球最大两个可可种植区--科特迪瓦(象牙海岸)和加纳的出口业务。
此前，来宝旗下可可业务全球主管、一名经验丰富的可可交易员Paul Davis在2014年10月辞职。(完)
(编译 许娜；审校 杜明霞)
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