独家：来宝集团将退出可可业务--消息

路透伦敦1月19日 - 据三名消息人士周一透露，大宗商品交易商来宝集团(NOBG.SI)将关闭旗下可可业务。

其中两位消息人士表示，这家总部位于香港的大宗商品交易商预计最晚将在6月清算旗下可可交易。

来宝集团拒绝置评。

这是自中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)去年4月斥资15亿美元收购来宝旗下农产品业务51%股份以来，来宝集团出现的首个重大变化。

“关键是这家中国企业不想要它，”一名消息人士称。

“几个月前员工就接到通知，不要为明年做任何业务，因此加纳的业务将全部结束，科特迪瓦的业务也将完全结束。”

来宝旗下可可业务包括在全球最大两个可可种植区--科特迪瓦(象牙海岸)和加纳的出口业务。

此前，来宝旗下可可业务全球主管、一名经验丰富的可可交易员Paul Davis在2014年10月辞职。(完)

(编译 许娜；审校 杜明霞)

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