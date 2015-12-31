纽约期市：ICE指标期棉全年上涨5%，因收割天气不利损及产量

路透纽约12月31日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉价格周四下跌0.69美分，或1%，报每磅63.28美分，但该次月合约全年上涨5%。

今年年初受累于需求疲弱、来自人造纤维的竞争以及供应庞大，指标期棉价格触及六年半低位，后价格反弹，录得年线上涨。

政府的一项储备项目致使棉花价格提高，农户在需求疲弱的情况下仍种植棉花，导致全球库存增加。

美国农户今年棉花的种植面积为逾30年最少，因价格低迷促使农户种植大豆和玉米等其它作物。

秋季不利的收割天气帮助在年底支撑了棉花价格，因美国棉花种植带的降雨损坏了作物质量。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)