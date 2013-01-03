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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 14:58 BJT

投行观点: 瑞士信贷修正2013年大宗商品价格预测

路透1月3日 - 瑞士信贷周四称:

* 调降2013年第一季西德克萨斯中质油(WTI)价格预估,由每桶97.0美元降至92.0美元

* 调升2013年铜均价预测,由每吨8,000美元升至8,113美元

* 调降2013年银均价预测,由每盎司33.10美元降至32.20美元

* 调降2013年铂均价预测,由每盎司1,710美元降至1,695美元

* 调降2013年WTI均价预测,由每桶106.00美元降至102.75美元

* 调降2013年黄金均价预测,由每盎司1,840美元降至1,740美元

* 调降2013年镍均价预测,由每吨18,875美元降至18,050美元(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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