全球经济：美联储加息或令商品价格再遭打击

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
这些过剩产能是由价格此前创纪录高位所导致的。期铜 在2011年2月曾升破每吨10,000美元，现在则已跌去一大半，接近4,700美元；布兰特原油期货 现报每桶约40美元，2008年7月则逼近150美元。
增加产能需要三到五年时间。其中一些产能已经投产，另外一些则将在未来一年左右投产。
价格下跌迫使部分矿商减产，但许多矿商能够通过削减成本来维持利润率，得以在供应过剩的市场中维持产量不变。
在一份对全球(不包括中国)约40%铜矿产量所公开报告的生产商成本的分析报告中，摩根大通发现，成本最高的生产商今年成本下降了14%。
该行预计明年成本还将下降5%，至每吨4,000美元左右，从而巩固了其看空期铜的观点。
成本下降的一个主要原因在于美元兑多种货币升值，例如智利披索兑美元自2013年5月以来跌了大约40%，俄罗斯卢布兑美元也腰斩。
“俄罗斯油企表现得很好，因为卢布贬值有助于抵消美元营收下滑的影响，”瑞士宝盛集团旗下大宗商品研究主管Norbert Ruecker称。
“这最终归结于美元和大宗商品相关货币之间的关系。”(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 王颖/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”