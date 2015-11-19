全球经济：美联储加息或令商品价格再遭打击

这些过剩产能是由价格此前创纪录高位所导致的。期铜 在2011年2月曾升破每吨10,000美元，现在则已跌去一大半，接近4,700美元；布兰特原油期货 现报每桶约40美元，2008年7月则逼近150美元。

增加产能需要三到五年时间。其中一些产能已经投产，另外一些则将在未来一年左右投产。

价格下跌迫使部分矿商减产，但许多矿商能够通过削减成本来维持利润率，得以在供应过剩的市场中维持产量不变。

在一份对全球(不包括中国)约40%铜矿产量所公开报告的生产商成本的分析报告中，摩根大通发现，成本最高的生产商今年成本下降了14%。

该行预计明年成本还将下降5%，至每吨4,000美元左右，从而巩固了其看空期铜的观点。

成本下降的一个主要原因在于美元兑多种货币升值，例如智利披索兑美元自2013年5月以来跌了大约40%，俄罗斯卢布兑美元也腰斩。

“俄罗斯油企表现得很好，因为卢布贬值有助于抵消美元营收下滑的影响，”瑞士宝盛集团旗下大宗商品研究主管Norbert Ruecker称。