版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 3日 星期五 12:46 BJT

标题新闻：9月16.7亿美元资金流出大宗商品ETF创今年最高，因商品价格下跌--Markit数据

注：上市交易基金(ETF)。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐