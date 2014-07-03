（重发）焦点：商品融资欺诈又起波澜 中国警方调查石化产品融资

（重发以修饰标题）

路透北京7月3日 - 石化进口产品成为中国调查可能存在融资欺诈行为的最新目标。这突显出为了规避信贷限制，原材料普遍用于抵押贷款所产生的风险。

据高盛估计，中国大宗商品融资规模高达1,600亿美元。自青岛港曝出金属融资欺诈案以来，大宗商品融资就受到当局的严格审查。

据警方和贸易方面的消息人士称，现在警方在调查另一起涉及存储在天津港的涉嫌石化产品欺诈案件，该案涉及混合芳烃，一种普遍用于汽油勾兑的石化产品。

近年来随着中国政府抑制信贷增长过快，大宗商品用于融资变得日益普遍，商品种类从传统的铜板，到大豆和橡胶等难长久储存的产品。

这加剧了影子银行系统中信贷规模的累积，也增加了发生欺诈的风险。分析师认为，影子银行数以万亿美元计的信贷是中国经济的主要风险之一。

在青岛，警方在调查民营金属贸易公司--德诚矿业是否涉嫌复制仓单，以用于多次获得融资。

青岛发生的库存融资欺诈案，已迫使银行和贸易行考虑对中国的大规模商品融资业务实施新的控制，贸易商认为这可能造成除大公司和国营企业之外的所有贸易公司信贷枯竭。

**混合芳烃**

天津港事件所涉及的融资规模似乎很小，但显现出利用工业原料进行融资的范围之广泛。

据中联油消息人士以及与该公司有频繁业务往来的另一家贸易商称，中联油的一个地方分公司支付了逾4,000万元人民币(约合645万美元)，购买存放在该市一个储油罐的约4,000吨混合芳烃。

但当中联油在5月中旬前去提货时，发现货物已经被当局扣押。中联油是中国石油(0857.HK)(601857.SS)下属贸易部门，公司据信并未涉及任何不当行为。

根据两位警方消息人士及贸易商，此案涉及中国一家民营燃油石化产品经销公司及一位涉嫌合同欺诈的贸易商，警方目前正进行调查。

“中联油在知道所购买的4,000吨(混合芳烃)不能提货后，就报了警，”直接知悉此事的公司消息人士说。中联油官员以及中石油发言人未回复置评请求。

此案细节仍不清楚，但上述两位贸易消息人士表示，案件涉及至少一船存放在天津港的约3万吨货，价值大约3亿元人民币。他们称，中联油所购买的是这批船货的一部分。

消息人士称，中联油用作付款凭证的货权证明书或提货仓单可能已被复制。他们说，当局正调查这批货物是否被出售给多个买家，以及是否被用以融资。

中联油消息人士表示，该公司此后已经禁止区域办事处从事混合芳烃交易，只允许北京总部的交易员进行交易。

多位贸易商称，至少还有两家民营公司也是此欺诈案件的潜在受害者。

**融资工具**

混合芳烃亦称重整料，近几年来日益成为一种颇受欢迎的融资工具，因中国收紧信贷，同时企业希望从利差中获利。

通常的做法是，企业以低利率从银行开出信用证，用于进口船货，然后在国内市场出售，售价经常低于市场价格，以便迅速回笼资金再投向房地产或影子银行等高回报领域。这些领域的投资回报与融资成本之间最多可能相差10个百分点。

“这是利率套利的做法...只要贷款或汇率带来的获利能弥补在实货市场出售这种油的亏损就行，”一位石油交易员说。

重整料可用作生产石化产品的原料，之所以在融资交易中受欢迎是因为每批船货的价值很高，交易方比较多。

“这种产品需要有足够的流动性，以便能够在市场上迅速出售，”这位交易员说。

与受控制的原油市场不同，企业将混合芳烃进口到中国不需要批文，而像柴油和煤油等其它石油产品的交易则被为数不多的几家国有企业所把持。

2008/2009年金融危机后，混合芳烃的进口量大增，到2011年达到360万吨的高位，交易商趁着税收优惠大捞一票。中国在2014年初才对这种油品征收消费税。

消费税的开征侵蚀了先前的利润率，此后混合芳烃的进口量下滑，但其作为融资工具的吸引力不减，帮助进口量保持高位。交易商预计，2014年全年进口接近300万吨。

另一位在北京的交易员称，据信几家主要的市场参与者持有大约40万吨库存。这些参与者都是不太知名的民营企业。

“如果某种大宗商品在仓库内长时间存放不动，它就有被用作融资的怀疑，”另一位资深交易员说。“混合芳烃就是其中之一。”

交易员表示，中国的燃料油进口虽然在亚洲位居前列，但由于存储费用较高，很难用于融资。(完)

(编译 李春喜/王兴亚/郑茵 审校 屈桂娟)

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