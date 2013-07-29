大宗商品下半年表现续分化--中金

路透香港7月29日 - 中国大型投行--中金公司发布大宗商品展望半年报指出，需求由美国主导的大宗商品仍有上升空间，而其他国家(尤其是中国)主导需求的商品将持续承压，下半年大宗商品市场表现将继续今年以来的分化。

“供应面的发展将成为区分下半年商品间表现的关键因素…相对而言，石油下半年仍有微幅的上涨空间，有色金属下半年由于供应加速需求疲软而将承压，贵金属中金银仍将趋势下行，铂族金属将继续跑赢金银。”中金报告称。

报告认为，美联储宽松货币政策退出预期渐行渐近，同样为大宗商品走势分化推波助澜。对QE敏感的大宗商品首当其冲，其中黄金历来对联储货币政策极为敏感，QE的退出预期将持续打压其投资需求。

而对于大多数大宗商品，供应增长幅度或超越需求复苏程度。但是相对而言，供应逆风强弱程度对不同大宗商品展望影响不一。

中金认为，欧佩克产量决策与需求错配推动全年油价行情。全球范围内的需求季节性改善顺理成章成为支撑因素，同时，鉴于当前油价高企，再加上利比亚El Sharara油田即将恢复生产，欧佩克减产进程可能有所放缓，压缩油价在下半年的上行空间。

而有色金属方面，报告认为，全球铜矿新增供给在2013年下半年集中上线和疲软的需求，使得铜市场逐渐转为过剩的市场，短期中国需求对铜价有弱支撑，而进入2014 年价格将逐渐向边际成本滑动。对于已经过剩的有色金属，其价格在边际成本附近有所支撑。

中金预测，黄金和白银下半年仍将维持弱势震荡的格局。美国经济持续复苏带来的政策退出预期，以及不断上升的持有机会成本将继续压制黄金的投资需求。但另一方面，价格的下行空间也将受限，预计矿山的边际成本将在投资者预期的角度给价格带来一定支撑。

“铂族金属仍将受益于供需平衡的收紧以及供给端的成本支撑，维持贵金属板块内部相对看好的观点；其中，钯是我们最看好的品种，俄罗斯库存销售的停滞将使其在 2013年以后持续大幅供不应求。”中金称。（完）

(记者 赵红梅；审校 林高丽)

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