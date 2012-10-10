大宗商品基金经理第四季青睐油品期货和炼油类股

* 第三季基金表现受到能源和谷物的提振

* 油品库存趋紧将在第四季支撑价格

* 对中国支出的疑虑开始浮现

路透伦敦10月9日电---业内领先的大宗商品基金经理第四季将聚焦油品期货和美国炼油类股,因美国汽油和欧洲柴油供应紧张,且美国炼厂受益於强劲的炼油利润率.

Quantex和Threadneedle的基金经理所管理的大宗商品基金目前聚焦能源领域,认为该领域仍有表现潜力.这两家基金的第三季表现胜於同业.

炼厂的季节性检修和火灾和爆炸导致的意外产能损失,使得美国和欧洲的油品供应持续紧张.而正常运作的炼油厂则享受到高利润率.

表现居前的基金Quantex Commodity的管理者Peter Frech一直持有美国炼油类股的仓位,认为他们被低估.

"我关注于美国腹地的工厂,这些工厂可以买入廉价的西德克萨斯中质油(WTI),并向欧洲和拉丁美洲出口油品,"Frech称,"目前他们的利润率非常高,但人们不信任他们--认为这仅仅是一个周期性的变动."

但Frech认为,这或许是一个结构性转变,因为油页岩产业在美国呈现一片繁荣景象.他说,"美国原油地区性供给过剩的局面可能持续几年."

他还补充到,因为市场预计,炼厂的高利润率将不会持续下去,所以Hollyfrontier(HFC.N)、Valero(VLO.N)和Marathon Petroleum(MPC.N)等的股价被低估.

第三季Quantex基金在理柏包含130支主动管理大宗商品基金的排行榜上拔得头筹,增长22.21%.Quantex基金投资於大宗商品期货和自然资源类股.

理柏全球大宗商品板块中的主动管理型基金第三季平均增长8.48%,因为基金经理抓住了农产品、能源和贵金属上涨的机会.

Threadneedle的大宗商品基金经理Nicolas Robin称,其所属基金表现优异最主要的原因是高配油品、低配天然气、以及针对布兰特/美国原油价差进行了布仓.Robin是两支大宗商品基金中的联席经理人,他所在的基金均名列前20位.

他说,"与西德克萨斯中质油相比,我们青睐于布兰特原油,而且我们仍预计布兰特原油较WTI将保持较大升水.我们仍青睐油品."

他着重提到美洲的生产问题,例如,委内瑞拉Amuay炼厂8月发生爆炸,以及艾萨克飓风引发了洪灾,并导致路易斯安那州部分炼厂暂时关闭.他说,"按说美国的汽油销售旺季已经结束,但出现了反季节的走强之势."

Robin和Frech均对基本金属市场持更加怀疑的态度,指因中国的疲弱态势.不过Threadneedle却从第三季铅价的涨势中获益.根据标普GSCI,铅第三季累计上涨逾22%.

Robin将铅的强劲表现归因于废金属市场趋紧,以及赶在冬季车用电池买需升温前的补充库存.他第四季将继续看好铅,但将避开锌、铜和铝等金属,因为预计中国经济成长将进一步放缓.

在期货和股市中,Frech对工业金属的曝险部位一直保持在近零水准,而且仍看空中国的经济前景."中国有巨大的信贷泡沫,而且即将破裂,"他说.

不过他认为,黄金和白银矿商仍有追涨的空间,在这些方面他的持仓规模高度超配.他重点持有Pan American SilverPAA.TO、Iamgold(IMG.TO)、Silver Wheaton(SLW.TO)和African Barrick ABGL.L的股票.(完)

--编译 丁琦/兰秀娟;审校 王丽鑫/李春喜/王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。