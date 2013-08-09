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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 21:46 BJT

投行观点：高盛维持布兰特原油期货12个月价格预估在每桶105美元

路透8月9日 - 高盛表示，维持对布兰特原油期货12个月价格预估在每桶105.00美元。

该投行并表示，石油输出国组织(OPEC)石油供应紧张在即，将继续使短期油价倾向于上涨，尤其在近期中国公布强劲的原油净进口数据后。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)
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