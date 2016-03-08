大宗商品价格大涨时机不成熟 将不可持续--高盛

路透3月8日 - 高盛称，“市场对再通胀、改组和杠杆复苏的看法推动大宗商品价格过早大涨，我们认为这不会持续下去”。

高盛称，我们维持对黄金的偏空看法，黄金近期与其他商品一道上涨。

高盛称，“虽然我们仍认为油市可能今年恢复平衡，而且到年底时产生缺口，但仅仅‘新出现的’缺口迹象”无法支撑一个新的可持续的牛市。”

高盛称，“油市新出现的好迹象”包括美国能源勘探与生产(E&P)企业预测产量下降(减少600,000桶/每日),伊拉克和尼日利亚供应中断(减少750,000桶/每日),非石油输出国组织(OPEC)的美国之外产油商可能大幅减产(减少400,000桶/每日)以及美国需求强劲。

高盛称，“市场真正出现缺口之前的油价复苏，将证明是不成功的，因为这将逆转削减供应的努力，而这些措施预计在2016年下半年使市场恢复平衡。”

高盛称，“我们保持近期观点，认为油市走势不明，将在每桶40美元(低于该水平会出现财务压力)和每桶20美元(低于该水平将带来运营压力)之间大幅波动。”

高盛称，“我们维持近期铜价目标每公吨4,500美元(当前价位为每公吨5,000美元)。”

高盛称，“尽管通缩、分化以及去杠杆化均可能再次发挥影响，再次对大宗商品价格施加温和下行压力，但从价格看跌趋势的角度来讲，我们认为本轮周期中，上述因素导致的负面循环基本结束，特别是石油方面，我们因而对年底能源价格维持看涨。”

高盛称，铁矿石涨势可能是暂时的，年底目标价仍为每吨35美元。(完)