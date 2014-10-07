《热点透视》资产价格涨势回落 可能是投资者的下一个噩梦

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas

路透伦敦10月6日 - 目前这种大分化局面可能很快就要结束。除了最为安全的债券市场以外，差不多所有投资者听到这个消息都不会开心。

资产价格稳步攀升而消费者物价通胀却不断下滑，这种背离关系是2008年金融危机过后复苏过程中最明显的经济特征。例如，MSCI明晟全球指数今年7月时比雷曼兄弟垮台前高出约三分之一，布兰特原油价格从2010年的每桶70-80美元涨到2013年的110美元，今年上半年仍保持在这个水平附近。而美国通胀率却从危机前的5%降至2011年的3%，目前还不到2%。

资产价格和通胀率开始靠拢的第一个信号来自大宗商品。铁矿石价格在2011年2月触及每吨192美元，目前还不到80美元。迄今为止最重要的大宗商品--石油从今年6月才开始下跌，但布兰特原油价格在不到四个月的时间里下滑了19%。

这似乎已成趋势。在伦敦、巴黎和上海等热络的地产市场里，房价似乎已经涨不动了。现在，股市也加入了这个行列。MSCI明晟全球指数自7月3日触顶后已经回落5%，美股标准普尔500指数虽然一直挺到了9月中旬，但此后也已下跌将近3%。

用货币政策来解释极其顺手。大家都认为在央行政策发生改变，或者预期央行政策改变时，市场会走高。也许是这么回事，但几十年来全球通胀回落的趋势已经历了多个货币政策周期。此外，全球实质利率仍处在极低水平，尽管美国联邦储备委员会(美联储)越来越接近升息。

或者不如这么说，情况似乎是通胀回落的趋势突破了央行的阻拦，正在向资产市场渗透。对投资者而言，这一重保护的缺失是彻头彻尾的坏消息。只有债券能够幸免，由于其它投资看起来更糟，资金将会流向债市。10年期美国公债收益率可能跌至远低于目前2.5%的水平。(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)

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