商品价格下滑令印度获益，但让马来西亚和澳洲受损

随着商品价格指数不断触及新低，许多亚洲货币在今年都走软，不过该地区各个国家所受到的影响不尽相同，印度从中获益，印尼喜忧参半，马来西亚和澳洲则受创最重。

商品消费大国，比如印度正因燃料和原材料的进口成本降低而受益，此外印度卢比汇率今年仅小跌，意味着印度的购买力没有怎么被侵蚀。印度卢比/美元今年迄今的跌幅不到3%，去年跌幅高达12%。

印尼是石油进口大国，鉴于布兰特原油期货价格较6月下挫近50%，并且印尼卢比兑美元的跌幅也较小，所以也获利良多。但印尼同时也是全球主要的煤炭出口国，煤炭价格下滑则令该国相关收入在今年减少四分之一。

马来西亚和澳洲的情景则不那么妙，一方面国家收入中的大部分要依赖商品出口，另一方面多数其它产品则需要进口，所以近期的市况对他们不利。原油价格下挫令马来西亚受损，铁矿石和煤炭价格走低则打击澳洲，并且这两国的货币兑美元也都走贬，使得进口成本上升，令澳洲面临20年来首次面临衰退的威胁。

澳新银行在近期报告中指出，“在能源和大宗商品领域，供应增长依然强劲，这只会加剧宏观形势的（负面）表现...美元走强和美联储货币政策的趋紧也将对商品价格造成一些负面影响。”（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)

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