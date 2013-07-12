全球商品：商品经理人认为如果经济增长，则量化宽松终结不足为惧

路透伦敦7月11日 - 知名商品经理人指出，如果美国经济强劲复苏提振对石油和基础金属的需求，那么美国货币刺激举措的终结，对商品价格而言并不一定意味着灭顶之灾，但金银还是要避开。

Gresham Investment Management总裁Jon Spencer表示，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)有信心可以放缓购债进程，这表示就业获得持续增长，经济进一步增强，且对经济敏感的能源和基本金属等商品需求增加。更多人将开车上班，消费会增加，企业会扩张。

他的基金持有原油和石油产品多头仓位，以及铜的多头仓位，但仍做空铝、镍、铅，并保留自上季度中期开始的做空金银仓位。

但中国构成了更大的问题，如果中国决定放缓信用增速以抑制通胀，这将有碍于商品价格。“中国是多数商品的大进口国，”Spencer称。“这会抵消工业金属和能源的潜在价格升势。这不是一条直线。”

Spencer认同在全球经济出现明确方向之前，波动性将一再地出现急升。美联储现在似乎对何时终结刺激举措意见分歧，这令基金经理人更添困惑，而日本、英国以及欧洲其他地区尚未走出困境。

不过，InCube Capital的共同创始人Lorenz Arnet认为多数利空消息现在已被反映在价格上。

此外，美联储刺激举措的结束，可能意味着商品交易可以重返自身供求基本面。

瑞信资产管理全球商品主管Nelson Louie和瑞信商品投资组合经理Christopher Burton也认为在经过长期脱钩之后，基本面在价格走势方面将扮演更大角色。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)