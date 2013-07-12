全球商品：商品经理人认为如果经济增长，则量化宽松终结不足为惧

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透伦敦7月11日 - 知名商品经理人指出，如果美国经济强劲复苏提振对石油和基础金属的需求，那么美国货币刺激举措的终结，对商品价格而言并不一定意味着灭顶之灾，但金银还是要避开。
Gresham Investment Management总裁Jon Spencer表示，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)有信心可以放缓购债进程，这表示就业获得持续增长，经济进一步增强，且对经济敏感的能源和基本金属等商品需求增加。更多人将开车上班，消费会增加，企业会扩张。
他的基金持有原油和石油产品多头仓位，以及铜的多头仓位，但仍做空铝、镍、铅，并保留自上季度中期开始的做空金银仓位。
但中国构成了更大的问题，如果中国决定放缓信用增速以抑制通胀，这将有碍于商品价格。“中国是多数商品的大进口国，”Spencer称。“这会抵消工业金属和能源的潜在价格升势。这不是一条直线。”
Spencer认同在全球经济出现明确方向之前，波动性将一再地出现急升。美联储现在似乎对何时终结刺激举措意见分歧，这令基金经理人更添困惑，而日本、英国以及欧洲其他地区尚未走出困境。
不过，InCube Capital的共同创始人Lorenz Arnet认为多数利空消息现在已被反映在价格上。
此外，美联储刺激举措的结束，可能意味着商品交易可以重返自身供求基本面。
瑞信资产管理全球商品主管Nelson Louie和瑞信商品投资组合经理Christopher Burton也认为在经过长期脱钩之后，基本面在价格走势方面将扮演更大角色。(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)