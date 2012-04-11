大宗商品出口国应防备商品价格趋疲--IMF

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透华盛顿4月10日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,由於全球经济活动趋疲和需求下降,大宗商品出口国应准备好面对商品价格走低.
IMF在其全球经济展望报告的分析章节中称,一些大宗商品出口国应利用目前价格上涨的好时机蓄积收益,以便在价格下滑时能保护自己的经济.其他出口国则应利用出口商品的获利来降低债务.
"鉴於全球经济活动的疲弱以及近期前景面临越来越大的下滑风险,商品出口国可能要面临低迷,"IMF称.
"如果全球经济增长的下滑风险成为现实,商品出口国可能面临更大的挑战,这些国家多数是新兴和发展中经济体,"IMF说道.
该机构称全球经济成长趋弱,预示着大宗商品价格不太可能以过去十年的步伐上涨.
IMF称,基本预估是2012-13年商品价格会下跌."全球经济增长面临很大的下行风险,这也可能导致商品价格进一步向下调整,"它补充道.(完)
--编译 吴云凌;审校 张明钧
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