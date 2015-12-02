商品熊市还将持续三年 铜和金料续跌--Orion Resources

路透伦敦12月1日 - 金属和矿业基金Orion Resources周二表示，铜价和金价料将进一步下跌，因为大宗商品熊市可能还将持续三年。

“大宗商品将普遍下跌，金价跌至每盎司900美元绝对有可能，”Orion首席投资官Oskar Lewnowski在伦敦举行的矿业与投资会议(Mines and Money conference)上称。他曾联合创建金属贸易和对冲基金Red Kite。

“铜价可能达到每磅1.80美元(合每吨3,968美元)...我认为2018年前市场不会轻松多少，”Lewnowski表示。

美元坚挺、主要消费国--中国经济增长放缓以及产量过剩一道推动大宗商品价格跌至十多年低位。

汤森路透/核心商品CRB指数今年迄今下滑约五分之一，上月曾跌至13年低位。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜合约上月触及2009年5月以来最低每吨4,443.50美元。由于铜有广泛的工业用途，该合约通常被视为反映全球经济状况的晴雨表。

现货金目前交投于每盎司略高于1,000美元的近六年低位。

Lewnowski也预计油价有更多下行压力。目前布兰特原油约为每桶44美元。

Orion Resources管理约20亿美元资产。

**不顾后果的资本**

参加这场会议的其他投资者和矿业高层也对近期愈后情况看法黯淡，称有必要进一步减产和关闭产能。

“我们还将经历很多痛苦，”Randgold Resources (RRS.L)执行长Mark Bristow说。

“我们仍处于否认期...待在这个阶段越久，锻炼康复时间就会越长。”

他说，部分问题在于，投资者没有狠下心来切断黄金企业的资金。

“不顾后果的资金，又能让行业硬撑多久呢？我们仍发现有投资者想加倍押注，但我认为那是没有指望的。”(完)