（修正）焦点：大宗商品价格跌势难见尽头 嘉能可决定削减债务

图为在瑞士矿业暨交易公司嘉能可总部拍摄的企业标识。 REUTERS/Michael Buholzer

（修正文章配图）

路透9月7日 - 矿业暨交易公司嘉能可(GLEN.L)周一承认全球大宗商品市场本轮暴跌程度十分严重，公司计划暂停派息，并表示将出售资产并发行新股，以便削减在数年快速扩张期中积累的巨额债务。

嘉能可为伦敦市场上市公司，由于公司关键产品(铜和煤炭)价格跌至逾六年低点，公司承受着削减债务的压力。该公司净负债额高达300亿美元，为行业中债务负担最重的企业之一。

虽然大宗商品价格溃跌，但嘉能可只是在上月表示，其现金流情况“令人放心”，足够支付债务本息、向股东派息并支持公司成长。

市场却并不这样看，特别是在嘉能可下调交易部门获利预估后。这是一个非比寻常的举措，因公司以往押注原物料价格趋势多站在赢面。

嘉能可股价上周大跌，年初迄今累计下挫59%，令执行长格拉森博格领导下的团队承压。

嘉能可周一表示，在2016年底前净债务将削减三分之一，并将出售资产以及通过发售新股筹资25亿美元，数位董事将把自身的部分财富转投至业务中。

该公司股票周一大幅收涨7.02%，报1.318英镑，此前累计跌近60%至纪录低位，表现逊于竞争对手必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)及力拓(RIO.AX) (RIO.L)。

多数分析师盛赞了嘉能可保护财务状况的决定，显示市场对大宗商品前景有多悲观。格拉森博格称，这一决定听从了股东近期的建议，暗示发售股票及其他措施是应股东之要求。

“这一举措完全是为了保护集团的信用评级，”持有嘉能可股票的一家机构的分析师称，“如果没有稳健的投资评级，集团的营销业务不能完全渗透入市场。”

债信评级机构标准普尔上周证实，嘉能可长短期信用评级仍为“BBB”和“A-2”，但将公司评级展望从稳定下修至负面。标普并警告称，如果嘉能可在保护其评级方面承诺不够，或者大宗商品价格进一步下跌，则将下调其评级。

**筹资并节支**

嘉能可已经剥离了收购斯特拉塔(Xstrata)而继承下来的部分非核心矿业资产，并且削减了今年以及2016年的资本支出计划。但分析师原本预期节支力度更大。

嘉能可表示，78%的拟发新股由花旗和摩根士丹利承销，公司高管层已经承诺认购剩余的22%。

该公司还称，已经暂停派息直到有进一步通知。公司将不派发2015年期末股息，这将节省大约16亿美元，2016年也暂停发放期中股息，从而节省大约8亿美元。

嘉能可表示，通过出售包括农产品业务少数股权在内的资产预计可筹资约20亿美元，另外到2016年底通过进一步削减资本支出节省大约5-10亿美元。该公司预计，到明年6月底将进一步削减运营资本15亿美元。

嘉能可还将暂停刚果民主共和国(原萨伊)Katanga Mining(KAT.TO)事业以及赞比亚(尚比亚)Mopani Copper Mines的部分铜矿生产，为期18个月，从而缩减40万吨铜供应。执行长格拉森博格表示，此举应会对铜价产生影响。

该公司仍预估今年交易部门息税前利润(EBIT)将达25-26亿美元，并称，“(我们)仍对27-37亿美元的长期预估区间有信心”。

**减产非助铜价的万灵丹**

嘉能可缩减铜产出之举，将帮助支撑铜价，但铜价不太可能大幅上扬，因供应依然足够，但需求增长疲弱，尤其是主要铜消费国中国。

“那可能还不足以看到价格上扬，但确实可支撑市场。”德意志银行金属研究主管Grant Sporre表示。

“那也确保了铜价不会像铁矿石和冶金煤那样下坠。”

“那对市场有帮助，大家并未预期会大量减产。”花旗分析师David Wilson说。“由于铜矿供应明显不如预期，我们一直认为明年将出现供应缺口。”

嘉能可缩减40万吨产出，在估计约2,200万吨的全球需求中仅为九牛一毛，但可能代表着今年市场较为平衡，且明年可能出现小幅缺口。

“就使市场从供应过剩变为短缺来说，这个数字意味深远。”SP Angel矿业分析师John Meyer称。“这可能轧到做空者。”(完)

(编译 郑茵/于春红/王兴亚/张若琪 审校 龚芳/杜明霞)

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