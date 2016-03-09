商品价格低迷导致今年债务违约增加 效益不佳的油田将关闭

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透新加坡3月9日 - 行业分析师周三称，大宗商品价格位于多年低点，导致今年初的债务违约增多，石油行业可能还会有更多经济效益不佳的油田关闭。
债信评级机构穆迪称，在2016年的头两个月里，大宗商品领域的债务违约数量较上年同期出现增加。
“今年初以来发生的18起债务违约中，有一半出现在大宗商品领域，”穆迪(MCO.N)的副总裁兼高级信贷评级主任Sharon Ou在周二晚间发出的电邮声明中说。
她指出，其中有五起违约发生在油气行业，四起出现在金属和采矿行业。
Ou称，去年同期发生的11起违约中，只有一起出现大宗商品领域。(完)
(编译 白云; 审校 张荻)
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