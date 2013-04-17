价格大跌及疲弱收益令投资者重新思考大宗商品前景

* 被动商品投资表现不佳

* 现货油、金和其他大宗商品挫跌

* 但全球对原料需求仍在增长

* 交易商称，对市场具专业知识仍可带来获利

记者 Christopher Johnson/Emma Farge 编译 王冠中/王翔琼

路透洛桑4月16日 - 在经过价格大跌和多年疲弱收益后，投资人正在重新评估大宗商品，但交易商称，对具有专业知识的人来说，长期前景仍是乐观的。

随着中国和其他新兴经济体的消费增长，全球对原物料的需求也将持续增加，为价格提供支撑，而地区短缺和价格失衡情况，可提供具吸引力的利润。

但大型经纪商的专业人士和投资银行或基金的专家才能最好地掌握这些利润，而不是透过单纯追踪指数的被动型投资基金。

“部分投资人过去六个月来再次观察市场，”维多总裁暨执行长Ian Taylor在瑞士金融时报商品会议场边表示。

“对于市场的态度在重新调整，”Taylor称。

现货金周二跌至两年低点，原油则跌至九个月最低，因中国和美国公布的数据令人失望，引发对于需求的忧虑。

商品指数几年来表现都逊于其他金融市场，抑制了购买原油、金属和农产品等原物料的兴致。

被动投资人受重创，因两大商品指数--标准普尔的高盛商品指数.SPGSCITR和道琼/瑞银商品指数.DJUBSTR--今年的整体收益均下滑约4%，而美国股市标准普尔500指数的收益则增长了12%。

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**“反思”被动投资**

除一路下跌之外，很多大宗商品市场的结构已经伤及到被动投资者。

如果期货市场的近期合约较远期合约折价，那么投资近期合约的投资者在对合约进行展期的时候就不得不支付差价。

过去10年有许多金融机构设立基金来追踪大宗商品指数的走向，称这些基金能够让投资者对冲通胀，并提供了分散股市和债市风险的机会。

但目前这种观点受到严格审视。

“我们看到有些人正在重新思考这个观念，”交易机构Gunvor SA的市场研究主管David Fyfe称，“对投资组合多样化的讨论可能已经减弱。投资者无疑在反思被动投资。”

维多公司的Taylor也赞同，“购买大宗商品用作对冲通胀或分散投资的讨论目前不是那么激烈了。”

但交易商表示，随着全球人口增长刺激消费，且在长期内支撑价格增长，一些对大宗商品的潜在争论仍然未变。

“中国经济增长正在放缓，但肯定仍处于成长的轨道上，增长将不会停止，”Mercuria执行长Marco Dunand称。该公司是全球前五大能源交易机构之一。

食品、燃料、以及建造房屋和基础设施的原材料需求增长，会使某些地区出现短缺，从而需要其他过剩地区进行填补。价格失衡将为交易商和其他投资者带来获利。

因此，责任则是娴熟的积极管理资产。

农产品交易巨头嘉吉执行长Greg Page在会议上称，如今重要的技能就是能对公开可获取的知识进行分析、解读和洞悉。(完)

(审校 于春红)

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