焦点：大宗商品涨势动能耗尽 原油和软性商品却颇有看点

2016年3月24日，Enbridge公司在俄克拉何马州Cushing的储油罐。 REUTERS/Nick Oxford

路透伦敦5月2日 - 随着市场焦点重回供给过剩，大宗商品价格的投机性涨势已然气短乏力，不过尝试一下几个为数不多的资产，或可在今年晚些时候取得非常不错的回报。

基金经理表示，原油和一些软性大宗商品或会出现市场紧张，而政治不确定性则可能提振金价。不过诸如铜等依赖中国需求的工业金属，则前景黯淡。

狂热的买需在汤森路透/核心大宗商品CBR指数.TRJCRB中得以反映，该指数追踪19种主要大宗商品价格的走势，目前接近去年12月以来最高位，自2月份以来的涨势则达到18%。。

不过这波涨势主要是由美元走弱所推动的：当美元下跌时，以美元计价的商品对那些非美国公司来说就变得便宜了。这种关联已被基金用于短期交易策略。

“基本面尚未改善，供需还没有平衡，”标准人寿投资全球主题策略师Frances Hudson说。

“今年的大走势是因为美元，而后者可能会引发更大的波动。中国资金已放弃股市，转而青睐大宗商品，这可能是个泡沫。”

随着市场试图消化美国利率上调及美元走强对全球经济成长带来的不利影响，1月商品价格大跌。

今年迄今美联储一直维持货币政策不变，但对美国利率和美元波动的看法起伏不定，仍将是一个主题。

“大宗商品在较宽的区间交投，短期内可能将接近区间高端，”汇丰全球资产管理资深投资组合经理Jane Davies称。

**原油和软性商品**

不过2016年稍后，迥然不同的基本面可能将使投资者追逐相对的价值交易。

较为看好的是石油，1月时油价跌破每桶30美元，创2003年以来最低位，但自那以来已反弹至47美元。

产量下降及需求上升预计将带动石油库存减少，今年下半年油市将趋于平衡。

安联环球投资负责英国股票的投资组合经理Matthew Tillett谈到市场情绪的变化时以多哈会议为例，该会议未能达成冻产协议导致油价出现应激性大跌，但随后迅即反弹。

“如果多哈会议在几个月前召开，油价可能会下跌20%，基本面因素开始发挥他们的作用，”Tillett称。

咖啡也具有吸引力，由于天气恶劣，咖啡可能出现供应短缺。路透调查显示，在9月止的2015-2016年度，咖啡供应可能有300万包(每包60千克)的缺口，为2009-2010年度来首次短缺。

Vontobel资产管理公司大宗商品投资主管Jon Andersson预计，糖价可能大涨，“印度和东南亚不利天气可能导致全球供应短缺”。

国际糖业组织(ISO)预计，2015/16年度全球糖供应缺口为500万吨。

同时，英国6月就是否退出欧盟举行公投，以及美国11月总统大选，可能令黄金成为关注焦点。在政治和金融存在不确定性时期，投资者将黄金视为价值储存手段。

对于工业商品来说，中国是个重要因素。中国最近经济数据好转，强化了商品价格涨势，其中上海螺纹钢期货继下跌六年后，今年迄今跳升约50%，大连铁矿石期货也大涨约60%。

为抑制黑色系期货的过热交投，中国期货交易所近期接连窗口指导，大商所上周连两日调升焦煤、焦炭和铁矿石期货手续费标准，其中煤焦手续费更是升至原来的六倍，调整幅度之巨实属罕见[nL3S17T3VL]。之后这两种期货价格均回落。

铜价亦从上周所及的每吨5,000美元上方四周高位下滑，因谨慎情绪重返市场。为抵消中国需求增长放缓的影响，矿商重点关注的是削减成本而非产出。中国需求占全球总需求的近一半。

“实货铜消费量未增加，消费者没有实质需求，最近这轮反弹走势不可持续，”Tiberius资产管理公司执行长Christoph Eibl表示。

中国铜进口与LME价格图表：

reut.rs/1nMq4iA

布兰特油价与美国原油库存图表：

reut.rs/1NF5wUN

上海螺纹钢期货走势图：

reut.rs/1YW5jx9

(完)