2016年小麦和植物油价格料反弹 因供应威胁升温

路透新加坡12月18日 - 农业大宗商品今年遭遇重创后，2016年可能出现一些复苏的萌芽，消费量提高、使用生物燃料的规定以及不利于作物生长的天气，推动小麦和植物油价格从多年低点回升。

小麦和植物油产量已经在下滑，原因包括厄尔尼诺(圣婴)现象导致乾旱，以及黑海地区、东南亚、印度和澳洲等主要种植区遭遇非季节性降雨。

供应威胁已经促使指标小麦价格从本月稍早触及的2010年6月来最低点回升7%，棕榈油期货则从8月所及的六年低位大涨约30%。

“小麦价格可能很轻松就大涨10%至20%，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)资深农产品分析师Paul Deane表示，“未来三个月某个时候，市场或将获得黑海和印度作物状况的提振，价格可能大涨。”

明年印度小麦产量料连续第二年下滑。交易商已经在讨论印度可能提高进口，该国2015年进口量创逾10年高位。印度小麦产量占全球产量的10%以上。

但Deane提醒说，小麦市场的涨势可能不具持续性，因过去四年全球大丰收使得库存增加。

“需要某个地方出现重大天气事件，才会影响到市场的走势，这可能要等一两年。”

**棕榈油价格将上涨**

分析师称，乾旱对油棕榈树的影响需要九个月才能显现，也就是说当前厄尔尼诺现象对主产国印尼和马来西亚收成的影响要到明年下半年才会变得明显。

分析师表示，届时印度的食用油需求大增、印尼也需要更多的棕榈油作为生物燃料，这些因素将会推高棕榈油价格。

“我们看多植物油，我们认为印度的进口规模将会创纪录，因其油菜籽生产存在问题，” Merricks Capital的资深分析师Adam Davis称。

“印尼生物燃料需求的增加以及美国相关立法的变化意味着植物油的使用量将会增加。”

印尼一直在推广生物燃料的使用，以便减少矿物燃料进口支出并刺激棕榈油需求；美国恢复生物柴油方面的税惠，可令该国豆油在混合油方面的使用增加。

但植物油消费大国中国的经济增长放缓以及大豆生产大国阿根廷削减出口税，有可能制约价格上行空间。

“中国进口大豆的步伐过去几年一直比较强劲，明年有可能稍事停顿，”Deane称。

图表：芝加哥小麦价格与投机客空仓对比图

reut.rs/1OxywYw

图表：棕榈油价格与未平仓合约对比图

reut.rs/1OxyNe5

(完)