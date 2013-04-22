大宗商品价格大跌缓慢影响全球经济

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 大宗商品价格挫跌肯定能让消费者慢慢受益
* 通胀率下降给予央行更多政策操作空间
* 汇率、溢价定价模型制约商品价格下跌影响的传递
* 印度与中国将成为受益方之一；澳洲的好运可能快到头
全球经济主编 魏伦
路透伦敦4月21日 - 油价和大宗商品价格大跌不无好处，机票价格会因此下降，食品变得更便宜，企业利润率将上升，但是需要较长一段时间才能尝到这些实惠。
过去10年有4,000亿美元资金涌入大宗商品领域，如今很多投资者在抛售商品。由于全球经济对刺激措施几乎没有反应，投资者对央行不断向经济注入廉价资金，高风险资产价格只会水涨船高的信心已经崩塌。
就连自然资源重要买家中国的经济也在放缓。几乎所有地区的通胀都在下降，而黄金通常是对冲通胀的重要传统工具。
如果自然资源价格继续下降，那么价格压力将进一步舒缓。这对沙特阿拉伯和巴西等出口国而言是坏消息，但对净进口国来说却是好消息。
荷兰银行分析师Han de Jong表示，大宗商品价格走软一般而言应有利于全球经济，因为通胀下滑支撑消费者支出。
标普的高盛大宗商品指数.SPGSCITR今年迄今累计下跌6.6%。
但对于大多数企业而言，原材料只是成本的一小部分；因此一些企业，尤其是行业竞争激烈的企业没有失去理智，这并不令人感到意外。
美国第二大铁路运营商CSXCSX.N的执行长Michael Ward表示，随着美国经济经历着缓慢增长，能源价格更低是有利的。但这对CSX自身而言无关紧要，因其有一项燃油附加费计划。Ward称，“随着时间的推移，我们会把燃料价格的上涨或下降传递给消费者。”
韩国最大的食品生产商CJ CheilJedang(097950.KS)官员表示，农产品期货价格下降要在企业产品价格上体现出来，一般需要四到六个月的时间。
**油价下跌值得关注**
金价暴跌引人注目，但正在下跌的油价对经济的意义更加重大。金价上周一创30年来最大单日跌幅。
布兰特原油较2月8日时触及的年内高点119.17美元已跌约16%。
据摩根大通分析师估计，若石油供应增加导致油价下跌15%，就足以推动今年全球经济产出增幅提高0.2个百分点。
但该银行还认为，若油价下跌是由于经济前景暗淡，则15%的跌幅可能意味着今年全球经济成长料下降0.5个百分点。
**汇率因素**
要准确描述大宗商品跌势的影响势必更加复杂，因为不能孤立看待这个问题。
泰国印制电路板制造商KCE Electronics(KCE.BK)可以说处在很有利的地位，因为该公司使用大量的铜，而铜价今年迄今已经跌了12%。
但KCE高层Panja Senadisai表示，铜价下跌节省的钱却被泰铢兑美元升值抵消，因泰铢升值损及该公司的出口。
Tenneco(TEN.N)印度分公司也发生同样的情况：这家汽车配件厂商一方面受益于钢材和橡胶价格走低--东京工业品交易所期胶在过去一周跌去逾8%--但印度卢比贬值和国内高通胀却稀释了商品价格下跌的益处。
汇率因素也给日本航空(JAL)(9201.T)带来负面影响，日航发言人Taro Namba称，日圆贬值总的来说不利于日本航空。不过，日航已经采取对策，决定从5月1日起将长途国际航班的燃油附加费下调7.6%至每千克122日圆。韩国最大的航空公司--大韩航空(Korean Air)(003490.KS)预计因为燃油附加费下调，机票价格将在一个月后也下调。
**对食物链的影响**
食品价格下跌对高通胀国家来说尤其是一大福音。比如印尼，该国3月通胀率升至近两年高位5.9%。
据印尼央行副总裁Perry Warjiyo称，由于从大米到肉类和大葱等食品的价格普降，印尼4月通胀月率有可能低于0.1%。
不过由于企业商业模式不尽相同，并不是每个商家都急着体现投入物价的下降。丹麦船运集团马士基(A.P. Moller-Maersk)MAERSKb.co就是个例子。
“我们的工作是确保客户了解，他们使用我们的船运服务是件很有价值的事情..客户愿意多付点钱。这又不是商品，不只是托运个盒子那么简单，”马士基执行长Nils Anderson说。
由于全球通胀率总体温和，主要央行有更多余地出台更多的货币刺激措施。美国圣路易斯联储银行总裁布拉德称，如果通胀继续下降，他赞同美联储增加购买债券。美国3月的消费者物价按年仅上涨1.5%。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，大宗商品价格下跌和薪资增速放缓，都给英国央行更多重启购债计划来刺激经济的空间。英国基本薪资增速放慢至记录低位。
即便是保守的欧洲央行也暗示会考虑采取更多行动。欧洲央行预期2014年通胀率料仅为1.3%，远不及略低于2%的目标水平，因此越来越多分析师预期下个月可能会降息。
**印度与澳洲**
亚洲第三大经济体印度盼望商品价格跌势不仅能够打压通胀，也能缓和该国的双赤字问题。原油和黄金进口占印度总进口额的近45%。
“商品价格下跌有助于我们应对经常帐赤字不断扩大的问题，这个问题也是政府最大的担忧，”一名印度财政部高级官员表示。
商品超级周期的结束显然也令澳洲变成一个输家。澳洲经济持续增长超过20年，主要归功于对亚洲的矿物和能源出口旺盛。
商品价格跌势和澳元强势已经令澳洲国库部长斯万下调了税收预估，特别是来自企业获利及新资源税的收入将减少。因此澳洲政府不得不放弃6月止年度恢复预算盈余的承诺。但斯万仍对亚洲地区经济成长前景持乐观态度。
他说：“亚洲地区中产阶级的增长将催生对一系列产品和服务的需求，不仅在资源和农业领域，还将跨越各种经济活动，我认为这只会有利于澳洲。”(完)
(编译/审校 白云/王翔琼/李爽/梁睿雪/徐文焰)
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