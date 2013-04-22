大宗商品价格大跌缓慢影响全球经济

* 大宗商品价格挫跌肯定能让消费者慢慢受益

* 通胀率下降给予央行更多政策操作空间

* 汇率、溢价定价模型制约商品价格下跌影响的传递

* 印度与中国将成为受益方之一；澳洲的好运可能快到头

全球经济主编 魏伦

路透伦敦4月21日 - 油价和大宗商品价格大跌不无好处，机票价格会因此下降，食品变得更便宜，企业利润率将上升，但是需要较长一段时间才能尝到这些实惠。

过去10年有4,000亿美元资金涌入大宗商品领域，如今很多投资者在抛售商品。由于全球经济对刺激措施几乎没有反应，投资者对央行不断向经济注入廉价资金，高风险资产价格只会水涨船高的信心已经崩塌。

就连自然资源重要买家中国的经济也在放缓。几乎所有地区的通胀都在下降，而黄金通常是对冲通胀的重要传统工具。

如果自然资源价格继续下降，那么价格压力将进一步舒缓。这对沙特阿拉伯和巴西等出口国而言是坏消息，但对净进口国来说却是好消息。

荷兰银行分析师Han de Jong表示，大宗商品价格走软一般而言应有利于全球经济，因为通胀下滑支撑消费者支出。

标普的高盛大宗商品指数.SPGSCITR今年迄今累计下跌6.6%。

但对于大多数企业而言，原材料只是成本的一小部分；因此一些企业，尤其是行业竞争激烈的企业没有失去理智，这并不令人感到意外。

美国第二大铁路运营商CSXCSX.N的执行长Michael Ward表示，随着美国经济经历着缓慢增长，能源价格更低是有利的。但这对CSX自身而言无关紧要，因其有一项燃油附加费计划。Ward称，“随着时间的推移，我们会把燃料价格的上涨或下降传递给消费者。”

韩国最大的食品生产商CJ CheilJedang(097950.KS)官员表示，农产品期货价格下降要在企业产品价格上体现出来，一般需要四到六个月的时间。

**油价下跌值得关注**

金价暴跌引人注目，但正在下跌的油价对经济的意义更加重大。金价上周一创30年来最大单日跌幅。

布兰特原油较2月8日时触及的年内高点119.17美元已跌约16%。

据摩根大通分析师估计，若石油供应增加导致油价下跌15%，就足以推动今年全球经济产出增幅提高0.2个百分点。

但该银行还认为，若油价下跌是由于经济前景暗淡，则15%的跌幅可能意味着今年全球经济成长料下降0.5个百分点。

**汇率因素**

要准确描述大宗商品跌势的影响势必更加复杂，因为不能孤立看待这个问题。

泰国印制电路板制造商KCE Electronics(KCE.BK)可以说处在很有利的地位，因为该公司使用大量的铜，而铜价今年迄今已经跌了12%。

但KCE高层Panja Senadisai表示，铜价下跌节省的钱却被泰铢兑美元升值抵消，因泰铢升值损及该公司的出口。

Tenneco(TEN.N)印度分公司也发生同样的情况：这家汽车配件厂商一方面受益于钢材和橡胶价格走低--东京工业品交易所期胶在过去一周跌去逾8%--但印度卢比贬值和国内高通胀却稀释了商品价格下跌的益处。

汇率因素也给日本航空(JAL)(9201.T)带来负面影响，日航发言人Taro Namba称，日圆贬值总的来说不利于日本航空。不过，日航已经采取对策，决定从5月1日起将长途国际航班的燃油附加费下调7.6%至每千克122日圆。韩国最大的航空公司--大韩航空(Korean Air)(003490.KS)预计因为燃油附加费下调，机票价格将在一个月后也下调。

**对食物链的影响**

食品价格下跌对高通胀国家来说尤其是一大福音。比如印尼，该国3月通胀率升至近两年高位5.9%。

据印尼央行副总裁Perry Warjiyo称，由于从大米到肉类和大葱等食品的价格普降，印尼4月通胀月率有可能低于0.1%。

不过由于企业商业模式不尽相同，并不是每个商家都急着体现投入物价的下降。丹麦船运集团马士基(A.P. Moller-Maersk)MAERSKb.co就是个例子。

“我们的工作是确保客户了解，他们使用我们的船运服务是件很有价值的事情..客户愿意多付点钱。这又不是商品，不只是托运个盒子那么简单，”马士基执行长Nils Anderson说。

由于全球通胀率总体温和，主要央行有更多余地出台更多的货币刺激措施。美国圣路易斯联储银行总裁布拉德称，如果通胀继续下降，他赞同美联储增加购买债券。美国3月的消费者物价按年仅上涨1.5%。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，大宗商品价格下跌和薪资增速放缓，都给英国央行更多重启购债计划来刺激经济的空间。英国基本薪资增速放慢至记录低位。

即便是保守的欧洲央行也暗示会考虑采取更多行动。欧洲央行预期2014年通胀率料仅为1.3%，远不及略低于2%的目标水平，因此越来越多分析师预期下个月可能会降息。

**印度与澳洲**

亚洲第三大经济体印度盼望商品价格跌势不仅能够打压通胀，也能缓和该国的双赤字问题。原油和黄金进口占印度总进口额的近45%。

“商品价格下跌有助于我们应对经常帐赤字不断扩大的问题，这个问题也是政府最大的担忧，”一名印度财政部高级官员表示。

商品超级周期的结束显然也令澳洲变成一个输家。澳洲经济持续增长超过20年，主要归功于对亚洲的矿物和能源出口旺盛。

商品价格跌势和澳元强势已经令澳洲国库部长斯万下调了税收预估，特别是来自企业获利及新资源税的收入将减少。因此澳洲政府不得不放弃6月止年度恢复预算盈余的承诺。但斯万仍对亚洲地区经济成长前景持乐观态度。

他说：“亚洲地区中产阶级的增长将催生对一系列产品和服务的需求，不仅在资源和农业领域，还将跨越各种经济活动，我认为这只会有利于澳洲。”(完)

(编译/审校 白云/王翔琼/李爽/梁睿雪/徐文焰)

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