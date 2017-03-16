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货币新闻 | 2017年 3月 16日 星期四 12:02 BJT

《技术解析》LME期铝可能升至每吨1,920美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月16日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝或升至每吨1,920美元，其已扫除位于1,880的阻力。

图表详见： tmsnrt.rs/2nufCfZ

下一道阻力位在1,920，向上突破或进一步涨至1,957。

若跌破1,880，或引发一波跌势至1,857，该点位是2014年8月29日高点2,119.50至1,432.50跌势的61.8%费波纳奇回档位。

报告中文版请点击： (完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)
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