《技术分析》上海期铜上涨前，可能先回落至44,090元人民币

(本文作者王涛为路透商品和能源市场技术分析师,以下内容仅代表其个人观点)

路透新加坡3月13日 - 上海期铜 因未能突破45,130元人民币的阻力位，可能小幅回落至44,090元。

上述阻力位是从3月5日所及的小时图高位49,610元起，至周三低点止这波跌势的23.6%费波纳奇回档位。从43,740元开始的反弹可能包括a、b、c三浪。目前为止只有a浪已经走完。

b浪可能在44,090元左右完成，随后上升c浪展开。c浪可能到升至45,130元。若突破45,130元，则上看38.2%回档位45,980元。

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