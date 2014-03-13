《技术分析》上海期铜上涨前，可能先回落至44,090元人民币

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文作者王涛为路透商品和能源市场技术分析师,以下内容仅代表其个人观点)
路透新加坡3月13日 - 上海期铜 因未能突破45,130元人民币的阻力位，可能小幅回落至44,090元。
上述阻力位是从3月5日所及的小时图高位49,610元起，至周三低点止这波跌势的23.6%费波纳奇回档位。从43,740元开始的反弹可能包括a、b、c三浪。目前为止只有a浪已经走完。
b浪可能在44,090元左右完成，随后上升c浪展开。c浪可能到升至45,130元。若突破45,130元，则上看38.2%回档位45,980元。
浏览上海期铜24小时技术分析图表，请点选 here (完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。