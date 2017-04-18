《技术解析》LME期铜可能测试每吨5,689美元的支撑位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,689美元的支撑位，若跌破此位，可能下探下一道支撑位5,629美元。

图表：tmsnrt.rs/2pLFg07

该支撑位是下行波浪c的100%费波纳奇预测位，此浪是始于3月30日高位5,985美元三浪周期中的第三浪。

此浪离结束还很远，基于3月9日和4月11日之间形成的整固区间，有望最终行进至5,374美元附近。从4月12日低位5,615美元的反弹可能只是向这一区间的回调。最可能的情况是，这波反弹可能涨至5,749-5,786美元区间。