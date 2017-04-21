《技术解析》LME期铜可能小涨至每吨5,689-5,724美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能小涨至每吨5,689-5,724美元区间，从4月5日高点5,944开始的五浪周期已经结束。

图表：tmsnrt.rs/2oPZsAm

五浪中有一个较大的C浪，对该浪的分析显示目标区间在5,689-$5,724，分别是100%和86.4%费波纳奇预测位。

3月9日到4月11日的盘整区间显示，下跌趋势可能最终扩大至5,374附近。支撑位在5,592，若跌破该位则可能会进一步跌至5,531。