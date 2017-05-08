《技术解析》LME期铜下看5,352-5,443美元的区间

芝加哥期市：大豆期货走低，受累于玉米和其它商品市场的跌势
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月8日 - 波浪形态、费波纳奇预测分析和下行通道显示，伦敦金属交易所(LME)期铜可能跌破每吨5,508美元的支撑位，并跌至5,352-5,443美元的区间。
该支撑位是下行C浪的86.4%费波纳奇预测位，C浪是始于2月13日高点6,204美元三浪周期中的第三浪。此浪或将行进至5,433美元。
下行的通道表明，较低的目标位在5,352美元。阻力位在5,563美元，若升破此位，可能上看5,644美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 龚芳)
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
API公布，截至6月16日该周，美国原油库存减少270万桶，至5.086亿桶，分析师预估为减少210万桶。库欣原油库存减少130万桶。
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