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货币新闻 | 2017年 5月 8日 星期一 10:37 BJT

《技术解析》LME期铜下看5,352-5,443美元的区间

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月8日 - 波浪形态、费波纳奇预测分析和下行通道显示，伦敦金属交易所(LME)期铜可能跌破每吨5,508美元的支撑位，并跌至5,352-5,443美元的区间。

图表：tmsnrt.rs/2pbdLRR

该支撑位是下行C浪的86.4%费波纳奇预测位，C浪是始于2月13日高点6,204美元三浪周期中的第三浪。此浪或将行进至5,433美元。

下行的通道表明，较低的目标位在5,352美元。阻力位在5,563美元，若升破此位，可能上看5,644美元。(完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 龚芳)
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