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货币新闻 | 2017年 4月 6日 星期四 10:50 BJT

《技术解析》现货金可能升至1,265美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月6日 - 据波浪型态和费波纳奇回档分析显示，现货金可能升至每盎司1,265美元。

图表：tmsnrt.rs/2oFyEDE

现货金价格目前处于c浪，即始于3月10日低点1,194.55美元三浪周期的第三浪。此浪至少会伸展至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元。

3月27日高位1,261.03美元引发回调，走出有望延续的上升楔形型态，显示现货金上看1,273美元。

但是，这波上行走势可能不会在1,273美元左右触顶，因该楔形与始于1,194.55的上行趋势显示，可能形成旗形型态，表明现货金上看约1,306美元的高位。

若从当前水准下降，则跌势可能在1,249美元受限。(完) (编译 杜明霞；审校 白云)
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