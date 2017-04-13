《技术解析》现货金可能涨至每盎司1,303美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月13日 - 现货金升破1,282美元的阻力位，料将升至每盎司1,303美元。

图表：tmsnrt.rs/2oqcEu8

该阻力位是上升C浪的61.8%费波纳奇预估水平，C浪是12月15日低点1,122.35开始的三浪走势的第三浪。

下一道阻力位将在1,303，金价升破该点位将进一步涨至1,317-1,336区间。

金价不光升破了阻力位，并且还突破了2016年7月11日高点1,374.71开始的下行趋势线。金价最终很有可能涨至1,336。

若跌破目前的支撑位1,282，可能小幅跌至趋势线支撑1,270。