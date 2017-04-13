《技术解析》现货金可能涨至每盎司1,303美元

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月13日 - 现货金升破1,282美元的阻力位，料将升至每盎司1,303美元。
该阻力位是上升C浪的61.8%费波纳奇预估水平，C浪是12月15日低点1,122.35开始的三浪走势的第三浪。
下一道阻力位将在1,303，金价升破该点位将进一步涨至1,317-1,336区间。
金价不光升破了阻力位，并且还突破了2016年7月11日高点1,374.71开始的下行趋势线。金价最终很有可能涨至1,336。
若跌破目前的支撑位1,282，可能小幅跌至趋势线支撑1,270。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (翻译 张荻； 审校 李爽)
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