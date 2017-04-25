《技术解析》现货金在1,265-1,282美元区间内呈中性

标题新闻：俄罗斯经济在萎缩两年后料从2017年开始将增长，今年GDP料增1.3%，明后两年料分别增长1.4%--世行
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月25日 - 现货金在每盎司1,265-1,282美元区间内维持中性，只有突破该区间，才能看清走向。
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
黄金看起来限于两道趋势线构成的区域内，其中一道是从2016年7月11日高位1,374.71美元拉出的下跌趋势线，另一道是2016年12月20日低位1,125.23美元拉出的上行趋势线。第二道趋势线显示金价可能下看1,228美元。
更为现实的目标可能是1,249美元，但只有金价跌穿1,265美元才能加以确认。若升穿1,282美元，则可能进一步上探1,303美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 杜明霞；审校 张荻)
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--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。