《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月8日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 ($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $54.64-54.91 区间 res $55.88/$56.18 棕榈油 2,820/2,783 马币 res 2,880/2,929 马币(林吉特) 西德克萨斯中质油(WTI) $52.14/$51.48 res $53.21 现货金 $1,210/$1,193 res $1,223 LME期铜 $5,725 res $5,811/$5,839 LME期铝 $1,857/$1,833 res $1,920 CBOT大豆 $10.11, $10.01-1/4 res $10.34-3/4 CBOT玉米 $3.72-3/4,$3.69-3/4 res $3.76, $3.81-3/4 CBOT小麦 $4.49-3/4 res $4.60/$4.65 纽约咖啡 $1.3820 res $1.4175/$1.4395 纽约可可 $1,875 res $1,924/$1,941 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 陈宗琦)