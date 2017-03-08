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货币新闻 | 2017年 3月 8日 星期三 09:19 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月8日 - 
 合约                                目标位                            支撑位/阻力位
                                    ($代表美元)                 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油                $54.64-54.91 区间            res $55.88/$56.18
 棕榈油                    2,820/2,783 马币             res 2,880/2,929 马币(林吉特)
 西德克萨斯中质油(WTI)     $52.14/$51.48                res $53.21
 现货金                    $1,210/$1,193                res $1,223
 LME期铜                   $5,725                       res $5,811/$5,839
 LME期铝                   $1,857/$1,833                res $1,920
 CBOT大豆                  $10.11, $10.01-1/4           res $10.34-3/4
 CBOT玉米                  $3.72-3/4,$3.69-3/4          res $3.76, $3.81-3/4
 CBOT小麦                  $4.49-3/4                    res $4.60/$4.65
 纽约咖啡                  $1.3820                      res $1.4175/$1.4395
 纽约可可                  $1,875                       res $1,924/$1,941
 (完) 
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 陈宗琦)
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