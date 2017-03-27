《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因空头回补
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收涨3美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元，分析师称，主要为技术性交易。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月27日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $51.75 sup $50.32/$49.71 棕榈油 -- sup 2,730/2,697马币(林吉特) res 2,767/2,810马币 西德克萨斯中质油(WT $48.68 sup $47.61/$46.95 I) 现货金 $1,264 sup $1,247 LME期铜 -- res $5,847/$5,886 sup $5,783/$5,731 LME期铝 $1,957 sup $1,916 CBOT大豆 $9.65 res $9.78-1/2,$9.86-1/2 CBOT玉米 $3.53-1/4 res $3.58-1/2, $3.59-3/4 CBOT小麦 $4.28-3/4 sup $4.23-1/2, $4.20-3/4 纽约咖啡 $1.36 res $1.3820/$1.4025 纽约可可 $2,122/$2,101 res $2,147/$2,163 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收涨3美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元，分析师称，主要为技术性交易。
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨， 交易商称，因现货月合约 前一日下跌1.5%后出现技术性买盘，以及 预报称未来几天美国中西部气温偏低、多雨，引发市场担忧。 CBOT-7月玉米期货 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳3.71-1/4美元， 盘中走势振荡。 美国中西部降雨过度可能导致部分农田再播种活动停滞，并威胁部分 区域的产量前景。 在农业部周四公布出口销售数据前，接受路透调查的分析师预计，报 告将显示上周出口销售美国玉米60-110万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为143,399口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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