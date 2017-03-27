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货币新闻 | 2017年 3月 27日 星期一 09:09 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月27日 - 
 合约                 目标位                  支撑位/阻力位
                                              (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油           $51.75                  sup $50.32/$49.71
 棕榈油               --                      sup 2,730/2,697马币(林吉特)
                                              res 2,767/2,810马币
 西德克萨斯中质油(WT  $48.68                  sup $47.61/$46.95
 I)                                           
 现货金               $1,264                  sup $1,247
 LME期铜              --                      res $5,847/$5,886
                                              sup $5,783/$5,731
 LME期铝              $1,957                  sup $1,916
 CBOT大豆             $9.65                   res $9.78-1/2,$9.86-1/2
 CBOT玉米             $3.53-1/4               res $3.58-1/2, $3.59-3/4
 CBOT小麦             $4.28-3/4               sup $4.23-1/2, $4.20-3/4
 纽约咖啡             $1.36                   res $1.3820/$1.4025
 纽约可可             $2,122/$2,101           res $2,147/$2,163
   
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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