《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月27日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $51.75 sup $50.32/$49.71 棕榈油 -- sup 2,730/2,697马币(林吉特) res 2,767/2,810马币 西德克萨斯中质油(WT $48.68 sup $47.61/$46.95 I) 现货金 $1,264 sup $1,247 LME期铜 -- res $5,847/$5,886 sup $5,783/$5,731 LME期铝 $1,957 sup $1,916 CBOT大豆 $9.65 res $9.78-1/2,$9.86-1/2 CBOT玉米 $3.53-1/4 res $3.58-1/2, $3.59-3/4 CBOT小麦 $4.28-3/4 sup $4.23-1/2, $4.20-3/4 纽约咖啡 $1.36 res $1.3820/$1.4025 纽约可可 $2,122/$2,101 res $2,147/$2,163 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 许娜；审校 张若琪)