《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

国际油市：油价持稳，受OPEC减产协议将延长的预期支撑
路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月4日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $52.77/$52.19 res $53.44/$53.72 棕榈油 2,685马币(林吉特) sup 2,638/2,609马币 西德克萨斯中质油(WTI) $49.60 res $50.41/$51.21 现货金 $1,265/$1,273 sup $1,255/$1,249 LME期铜 $5,709/$5,644 res $5,774/$5,855 LME期铝 $1,934 res $1,956/$1,970 CBOT大豆 $9.33-1/4 res $9.51-1/2 CBOT玉米 $3.70-3/4 sup $3.66-3/4, $3.62 CBOT小麦 $4.33-1/4 sup $4.26-3/4, $4.21-1/4 纽约咖啡 $1.36/$1.3465 res $1.4025 纽约可可 $2,066 res $2,112/$2,141 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关 本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。 他们指出，外银大举
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。