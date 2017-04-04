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货币新闻 | 2017年 4月 4日 星期二 09:57 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月4日 - 
 合约                     目标位($代表美元)       支撑位/阻力位($代表美元)
                                                  (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油               $52.77/$52.19           res $53.44/$53.72
 棕榈油                   2,685马币(林吉特)       sup 2,638/2,609马币
 西德克萨斯中质油(WTI)    $49.60                  res $50.41/$51.21
 现货金                   $1,265/$1,273           sup $1,255/$1,249
 LME期铜                  $5,709/$5,644           res $5,774/$5,855
 LME期铝                  $1,934                  res $1,956/$1,970
 CBOT大豆                 $9.33-1/4               res $9.51-1/2
 CBOT玉米                 $3.70-3/4               sup $3.66-3/4, $3.62
 CBOT小麦                 $4.33-1/4               sup $4.26-3/4, $4.21-1/4
 纽约咖啡                 $1.36/$1.3465           res $1.4025
 纽约可可                 $2,066                  res $2,112/$2,141
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关
本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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