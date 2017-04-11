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货币新闻 | 2017年 4月 11日 星期二 09:05 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月11日 - 
 合约                    目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元)
                                                (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油              $56.33/57.19           sup $55.80/$55.06
 棕榈油                  2,561马币(林吉特)      res 2,609/2,638马币
 西德克萨斯中质油(WTI)   $53.86/$54.94          sup $52.63/$51.91
 现货金                  $1,241                 res $1,259/$1,265
 LME期铜                 $5,689                 res $5,786/$5,817
 LME期铝                 $1,914/$1,898          res $1,930/$1,949
 CBOT大豆                --                     res $9.51-1/2
                                                sup $9.37-1/4, $9.33-3/4
 CBOT玉米                $3.70-3/4              sup $3.62
 CBOT小麦                $4.33-1/4              sup $4.26-3/4,$4.21-1/4
 纽约咖啡                $1.4175, $1.4395       sup $1.3820/$1.36
 纽约可可                $1,912/$1,869          res $1,990
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关
本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 杜明霞；审校 张荻)
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