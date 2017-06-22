《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡6月22日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $45.62 支撑$44.41/$43.76/$43.18 棕榈油 2,420马币(林吉特) 阻力2,453/2,467马币 西德克萨斯中质油(WT $43.16 支撑$42.08/$41.18 I) 现货金 $1,257 支撑$1,248/$1,243 LME期铜 $5,691/$5,647 阻力$5,778/$5,832 LME期铝 $1,885 支撑$1,862/$1,849 CBOT大豆 $9.09-1/2 阻力$9.20-3/4, $9.23-1/2 CBOT玉米 $3.66-1/2, $3.63 阻力$3.71-1/4, $3.75-1/4 CBOT小麦 $4.55 阻力$4.65-3/4 纽约咖啡 $1.2150/$1.2030 阻力$1.2285/$1.2340 纽约可可 $1,767 阻力$1,971/$2,097 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 张荻)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。