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货币新闻 | 2017年 6月 22日 星期四 09:06 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡6月22日 - 
 合约                 目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油           $45.62                 支撑$44.41/$43.76/$43.18
 棕榈油               2,420马币(林吉特)      阻力2,453/2,467马币
 西德克萨斯中质油(WT  $43.16                 支撑$42.08/$41.18
 I)                                          
 现货金               $1,257                 支撑$1,248/$1,243
 LME期铜              $5,691/$5,647          阻力$5,778/$5,832
 LME期铝              $1,885                 支撑$1,862/$1,849
 CBOT大豆             $9.09-1/2              阻力$9.20-3/4, $9.23-1/2
 CBOT玉米             $3.66-1/2, $3.63       阻力$3.71-1/4, $3.75-1/4
 CBOT小麦             $4.55                  阻力$4.65-3/4
 纽约咖啡             $1.2150/$1.2030        阻力$1.2285/$1.2340
 纽约可可             $1,767                 阻力$1,971/$2,097
    (完)    
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及
产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 张荻)
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