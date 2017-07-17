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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年7月17日 / 凌晨1点38分 / 2 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡7月17日 - 
 合约                     目标位($代表美元)     支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油               $49.54                支撑位 $48.89/$48.23
 棕榈油                   2,577马币(林吉特)     支撑位 2,541/2,517马币
 西德克萨斯中质油(WTI)    $47.32                支撑位 $46.45/$45.92
 现货金                   $1,238/$1,246         支撑位 $1,225/$1,217
 LME期铜                  $5,977                支撑位 $5,881/$5,860
 LME期铝                  -                     阻力位 $1,939/$1,953
                                                支撑位 $1,917/$1,903
 CBOT大豆                 $9.85-3/4             阻力位 $10.04-1/2, $10.10-1/2
 CBOT玉米                 $3.81-1/4, $3.77-1/2  阻力位 $3.90-1/2, $3.95-1/2
 CBOT小麦                 $4.91-1/2             阻力位 $5.10-1/4, $5.29
 纽约咖啡                 $1.3555/$1.3785       支撑位 $1.3185/$1.2955
 纽约可可                 $1,947/$1,967         支撑位 $1,893/$1,869
    (完) 
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关
本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 张若琪)

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