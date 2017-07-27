《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡7月27日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $51.76 支撑位 $50.20/$49.72 棕榈油 2,654/2,675马币(林吉特) 支撑位 2,599马币 西德克萨斯中质油(WTI) $49.30 支撑位 $48.38/$47.81 现货金 $1,274 支撑位 $1,256/$1,250 LME期铜 $6,400/$6,448 支撑位 $6,311/$6,257 LME期铝 $1,962/$1,975 支撑位 $1,928 CBOT大豆 $9.78 阻力位 $10.04, $10.11 CBOT玉米 $3.79-1/2 阻力位 $3.89, $3.93 CBOT小麦 $4.70-1/4 阻力位 $4.80-3/4, $4.87 纽约咖啡 $1.3785 支撑位 $1.3370/$1.3185 纽约可可 $1,889/$1,866 阻力位 $1,941/$1,958 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 张若琪)