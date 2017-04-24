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货币新闻 | 2017年 4月 24日 星期一 09:10 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透4月24日 - 
 合约                     目标位($代表美   支撑位/阻力位($代表美元)
                          元)              
 布兰特原油               $51.59/$51.30    阻力 $52.32/$52.56
 棕榈油                   -                阻力 2,542/2,574 马币(林吉特)
                                           支撑 2,507/2,477 马币
 西德克萨斯中质油(WTI)    $49.18           阻力 $50.04/$50.97
 现货金                   $1,248           阻力 $1,282
 LME期铜                  $5,629/$5,592    阻力 $5,689/$5,724
 LME期铝                  $1,931           阻力 $1,955/$1,970
 CBOT大豆                 $9.59-1/2        支撑 $9.48, $9.38-1/2
 CBOT玉米                 -                阻力 $3.60-1/4, $3.65
                                           支撑 $3.56-1/2, $3.52-1/2
 CBOT小麦                 -                阻力 $4.08-1/2, $4.14-1/4
                                           支撑 $4.04, $3.99-1/4
 纽约咖啡                 $1.3490/$1.3710  支撑 $1.3140/$1.2920
 纽约可可                 $1,882           支撑 $1,805
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本
文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 杜明霞；审校 龚芳)
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