《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透4月24日 - 合约 目标位($代表美 支撑位/阻力位($代表美元) 元) 布兰特原油 $51.59/$51.30 阻力 $52.32/$52.56 棕榈油 - 阻力 2,542/2,574 马币(林吉特) 支撑 2,507/2,477 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $49.18 阻力 $50.04/$50.97 现货金 $1,248 阻力 $1,282 LME期铜 $5,629/$5,592 阻力 $5,689/$5,724 LME期铝 $1,931 阻力 $1,955/$1,970 CBOT大豆 $9.59-1/2 支撑 $9.48, $9.38-1/2 CBOT玉米 - 阻力 $3.60-1/4, $3.65 支撑 $3.56-1/2, $3.52-1/2 CBOT小麦 - 阻力 $4.08-1/2, $4.14-1/4 支撑 $4.04, $3.99-1/4 纽约咖啡 $1.3490/$1.3710 支撑 $1.3140/$1.2920 纽约可可 $1,882 支撑 $1,805 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本 文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 杜明霞；审校 龚芳)