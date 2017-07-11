《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡7月11日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $47.78 支撑位$46.85/$46.47 棕榈油 2,614马币(林吉特) 支撑位2,581/2,569马币 西德克萨斯中质油(WTI) $45.31 支撑位$44.37/$44.06 现货金 $1,225 支撑位$1,204/$1,196 LME期铜 $5,860 支撑位$5,788/$5,743 LME期铝 $1,891/$1,877 阻力位$1,902/$1,912 CBOT大豆 $10.21-3/4 阻力位$10.49, $10.67-1/2 CBOT玉米 $4.12-1/2, $4.09 阻力位$4.17-1/2, $4.24-1/2 CBOT小麦 $5.68-1/4 支撑位$5.52-1/4, $5.29 纽约咖啡 $1.3180 支撑位$1.2755, $1.2590 纽约可可 $1,805/$1,767 阻力位$1,841/$1,877 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 杜明霞；审校 白云)