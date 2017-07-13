《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡7月13日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $46.92 阻力 $48.23/$48.89 棕榈油 2,560 马币(林吉特) 阻力 2,599/2,614 马币 西德克萨斯中质油(WT $44.52 阻力 $45.92/46.45 I) 现货金 $1,204 阻力 $1,225/$1,231 LME期铜 $5,860 阻力 $5,932/$5,977 LME期铝 $1,877/$1,855 阻力 $1,902/$1,912 CBOT大豆 $10 阻力 $10.49, $10.67-1/2 CBOT玉米 $3.93-1/4, $3.85-3/4 阻力 $3.99-1/4, $4.05 CBOT小麦 $5.10-1/4 阻力 $5.41-1/2, $5.52-1/4 纽约咖啡 $1.2560 阻力 $1.2845/$1.2950 纽约可可 $1,767 阻力 $1,841/$1,877 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 许娜；审校 王颖)