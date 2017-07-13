FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#图片精选
频道
专题
美国众议长莱恩敦促特朗普长子出席国会通俄门听证会
“通俄门”
美国众议长莱恩敦促特朗普长子出席国会通俄门听证会
综述：美元独强地位动摇有利人民币摆脱贬值预期 资产配置看好A股
深度分析
综述：美元独强地位动摇有利人民币摆脱贬值预期 资产配置看好A股
焦点：惠誉确认中国评级为A+ 展望稳定
深度分析
焦点：惠誉确认中国评级为A+ 展望稳定
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年7月13日 / 凌晨1点01分 / 2 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡7月13日 - 
 合约                 目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油           $46.92                 阻力 $48.23/$48.89
 棕榈油               2,560 马币(林吉特)     阻力 2,599/2,614 马币
 西德克萨斯中质油(WT  $44.52                 阻力 $45.92/46.45
 I)                                          
 现货金               $1,204                 阻力 $1,225/$1,231
 LME期铜              $5,860                 阻力 $5,932/$5,977
 LME期铝              $1,877/$1,855          阻力 $1,902/$1,912
 CBOT大豆             $10                    阻力 $10.49, $10.67-1/2
 CBOT玉米             $3.93-1/4, $3.85-3/4   阻力 $3.99-1/4, $4.05
 CBOT小麦             $5.10-1/4              阻力 $5.41-1/2, $5.52-1/4
 纽约咖啡             $1.2560                阻力 $1.2845/$1.2950
 纽约可可             $1,767                 阻力 $1,841/$1,877
 
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及
产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 许娜；审校 王颖)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below