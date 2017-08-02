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2017年8月2日 / 凌晨1点10分 / 2 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡8月2日 - 
 合约                     目标位($代表美元)    支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油               $50.92/$50.31        阻力位 $51.69/$52.16
 棕榈油                   2,623马币(林吉特)    阻力位 2,675/2,703马币
 西德克萨斯中质油(WTI)    $47.92               阻力位 $49.24/$49.70
 现货金                   $1,258               阻力位 $1,274/$1,284
 LME期铜                  $6,272               阻力位 $6,385/$6,455
 LME期铝                  $1,896               阻力位 $1,922/$1,938
 CBOT大豆                 $9.63-1/4            阻力位 $9.77-1/2, $9.81
 CBOT玉米                 $3.71-1/4            阻力位 $3.79-1/2, $3.84-3/4
 CBOT小麦                 $4.52-3/4            阻力位 $4.68-3/4
 纽约咖啡                 $1.4045              支撑位 $1.3785/$1.3625
 纽约可可                 $1,976               阻力位 $2,019/$2,046
    (完)    
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾
问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 张涛)

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