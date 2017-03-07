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货币新闻 | 2017年 3月 7日 星期二 09:34 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡3月7日 - 
 合约                 目标位($代表美元            支撑位/阻力位
                             )             (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油           $57.26            sup $55.93/$55.30
 棕榈油               2,929马币         sup 2,880/2,820马币(林吉特)
 西德克萨斯中质油(WT  $53.74            sup $52.89
 I)                                     
 现货金               $1,210            res $1,230/$1,243
 LME期铜              $5,907/$5,950     sup $5,811
 LME期铝              $1,920            sup $1,857/$1,833
 CBOT大豆             $10.55-1/4        Sup $10.34-3/4, $10.21-3/4
 CBOT玉米             $3.81-3/4         Sup $3.76
 CBOT小麦             $4.65             Sup $4.45-3/4
 纽约咖啡             $1.3965           Res $1.4515
 纽约可可             $1,900            Res $1,941/$1,966
 
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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