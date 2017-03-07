《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡3月7日 - 合约 目标位($代表美元 支撑位/阻力位 ) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $57.26 sup $55.93/$55.30 棕榈油 2,929马币 sup 2,880/2,820马币(林吉特) 西德克萨斯中质油(WT $53.74 sup $52.89 I) 现货金 $1,210 res $1,230/$1,243 LME期铜 $5,907/$5,950 sup $5,811 LME期铝 $1,920 sup $1,857/$1,833 CBOT大豆 $10.55-1/4 Sup $10.34-3/4, $10.21-3/4 CBOT玉米 $3.81-3/4 Sup $3.76 CBOT小麦 $4.65 Sup $4.45-3/4 纽约咖啡 $1.3965 Res $1.4515 纽约可可 $1,900 Res $1,941/$1,966 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王丽鑫；审校 张涛)