《技术解析》美国原油期货或再度测试53.46美元阻力位

标题新闻：科威特油长称周四OPEC会议只会考虑延长减产九个月的提议，延长12个月不是一个选项
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月7日 - 美国原油可能再度测试每桶53.46美元的阻力位，向上突破则为测试下一道阻力位53.74铺路。
这两道阻力位，分别是从2月23日高点54.94至3月2日低点52.54这波跌势的38.2%和50%费波纳奇回档位。
1月10日低点50.71开始的上升通道仍完好。若该合约未能突破通道线，预示其可能升向55.50附近的干线。更为现实的目标位为53.74。
若跌破52.89，该合约或跌至52.54。(完)
（本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。） (翻译 张荻； 审校 艾茂林)
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路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。