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货币新闻 | 2017年 3月 7日 星期二 11:11 BJT

《技术解析》美国原油期货或再度测试53.46美元阻力位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月7日 - 美国原油可能再度测试每桶53.46美元的阻力位，向上突破则为测试下一道阻力位53.74铺路。

图表：tmsnrt.rs/2mddI3d

这两道阻力位，分别是从2月23日高点54.94至3月2日低点52.54这波跌势的38.2%和50%费波纳奇回档位。

1月10日低点50.71开始的上升通道仍完好。若该合约未能突破通道线，预示其可能升向55.50附近的干线。更为现实的目标位为53.74。

若跌破52.89，该合约或跌至52.54。(完)

（本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。） (翻译 张荻； 审校 艾茂林)
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