《技术解析》布兰特原油呈中性，陷于50.84-51.54美元区间

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月14日 - 布兰特原油似呈中性，陷于50.84-51.54美元区间，只有脱离该区间才会预示出方向。
从1月3日高点58.37美元开始出现三浪下跌，上述区间上档和下档分别为第三浪C浪的138.2%及123.6%费波纳奇预测水准。
偏空目标区间49.72-50.28美元暂时消除，只有跌破50.84美元时才会再现。
若布兰特原油升破51.54美元，则会引发一波涨势至51.97-52.67美元。
趋势偏于上行，日线图费波纳奇预测分析显示，51.40美元处有强劲支撑，该点位是上行C浪的38.2%费波纳奇预测水准，这是从2016年1月20日低点27.10美元开始的三浪周期的第三浪。
(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (翻译 张荻； 审校 杜明霞)
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全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
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