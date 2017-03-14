《技术解析》布兰特原油呈中性，陷于50.84-51.54美元区间

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月14日 - 布兰特原油似呈中性，陷于50.84-51.54美元区间，只有脱离该区间才会预示出方向。

技术图：tmsnrt.rs/2nhAGJU

从1月3日高点58.37美元开始出现三浪下跌，上述区间上档和下档分别为第三浪C浪的138.2%及123.6%费波纳奇预测水准。

偏空目标区间49.72-50.28美元暂时消除，只有跌破50.84美元时才会再现。

若布兰特原油升破51.54美元，则会引发一波涨势至51.97-52.67美元。

趋势偏于上行，日线图费波纳奇预测分析显示，51.40美元处有强劲支撑，该点位是上行C浪的38.2%费波纳奇预测水准，这是从2016年1月20日低点27.10美元开始的三浪周期的第三浪。

技术图：tmsnrt.rs/2mlwX9m

(完)