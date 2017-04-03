《技术解析》布兰特原油可能升至每桶54.04美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月3日 - 随着位于53.02美元的阻力位被清除，布兰特原 油期货 可能升至每桶54.04美元。 图表：tmsnrt.rs/2nPMhiw 这道阻力是由从1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71这波跌势 的38.2%费波纳奇回档位所构成。下道阻力位料在54.04，若突破则进一步 升至55.06。 油价可能已重启从2016年1月20日低点27.10开始的涨势，之前未能升 破从同一低点开始的趋势线。 图表：tmsnrt.rs/2oz29Eg 这波涨势受27.10开始的三浪周期第三浪(C浪)的推动。该浪未能克服 57.48的阻力位，后者为61.8%费波纳奇预估水平。本轮尝试可能会升破该 阻力位。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (翻译 张荻； 审校 郑茵)