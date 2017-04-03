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货币新闻 | 2017年 4月 3日 星期一 10:09 BJT

《技术解析》布兰特原油可能升至每桶54.04美元

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
 人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月3日 - 随着位于53.02美元的阻力位被清除，布兰特原
油期货       可能升至每桶54.04美元。
    
    图表：tmsnrt.rs/2nPMhiw  
    
    这道阻力是由从1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71这波跌势
的38.2%费波纳奇回档位所构成。下道阻力位料在54.04，若突破则进一步
升至55.06。
    
    油价可能已重启从2016年1月20日低点27.10开始的涨势，之前未能升
破从同一低点开始的趋势线。
    
    图表：tmsnrt.rs/2oz29Eg
    
    这波涨势受27.10开始的三浪周期第三浪(C浪)的推动。该浪未能克服
57.48的阻力位，后者为61.8%费波纳奇预估水平。本轮尝试可能会升破该
阻力位。
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完
) (翻译 张荻； 审校 郑茵)
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