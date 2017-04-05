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货币新闻 | 2017年 4月 5日 星期三 11:49 BJT

《技术解析》美国原油价格或将升至51.91美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月5日 - 美国原油期货已升破了每桶50.97美元的阻力位，或将升至每桶51.91美元。

图表：tmsnrt.rs/2oY6CzF

该阻力位是2月23日高点54.94美元到3月22日低点47.01美元的跌势的50%费波纳奇回档位。下一道阻力位在51.91美元，升破该点位将进一步升至53.07美元。

47.01美元附近的双重底预示目标区间在51.91-52.20美元。若跌破50.97美元，或引发一波跌势至50.60美元，此处是上升趋势线形成的支撑位。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (翻译 张荻； 审校 高琦)
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