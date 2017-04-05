《技术解析》美国原油价格或将升至51.91美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月5日 - 美国原油期货已升破了每桶50.97美元的阻力位，或将升至每桶51.91美元。

图表：tmsnrt.rs/2oY6CzF

该阻力位是2月23日高点54.94美元到3月22日低点47.01美元的跌势的50%费波纳奇回档位。下一道阻力位在51.91美元，升破该点位将进一步升至53.07美元。