《技术解析》美国原油价格或将升至51.91美元

香港金融：私人贷款持续增长，最快四年内超越信用卡贷款--调查
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月5日 - 美国原油期货已升破了每桶50.97美元的阻力位，或将升至每桶51.91美元。
该阻力位是2月23日高点54.94美元到3月22日低点47.01美元的跌势的50%费波纳奇回档位。下一道阻力位在51.91美元，升破该点位将进一步升至53.07美元。
47.01美元附近的双重底预示目标区间在51.91-52.20美元。若跌破50.97美元，或引发一波跌势至50.60美元，此处是上升趋势线形成的支撑位。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (翻译 张荻； 审校 高琦)
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
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