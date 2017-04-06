《技术解析》美国原油或重新测试阻力位51.91美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月6日 - 美国原油期货 或再度测试至每桶51.91美 元的阻力位，因从3月22日低点47.01开始的上升趋势远未结束。 图表：tmsnrt.rs/2p3iuAM 这波涨势与1月3日高点55.24开始的三浪走势相悖。第二浪(B浪)在2 月23日高点54.94触顶，基于波浪理论，该浪或已完成结束。47.01美元附 近的双重底预示目标区间在51.91-52.20美元，目前尚未达成。 对54.94到47.01美元这波跌势的费波纳奇回档显示，阻力位在51.91 ，为61.8%回档。 该阻力位引发的调整可能在50.97附近终结。下一道支撑位在50.04。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)