《技术解析》布兰特原油料测试56.33美元的阻力位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月10日 - 波浪型态和费波纳奇回档分析显示，布兰特原油料将测试每桶56.33美元的阻力位。

图1：tmsnrt.rs/2nYsESW

这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。这波走势包括三浪。根据波浪理论，布兰特原油可能接近第二浪顶峰(b)57.45美元。

日线图显示，布兰特原油已经突破位于54.39美元的阻力位，即始于2016年8月2日低点41.51美元升势的50%回档位。目前布兰特原油上看位于57.43美元的下一道阻力位，该水准非常接近57.45美元。

图2：tmsnrt.rs/2ogggk0

支撑位在55.06美元(参看图1)，若跌破此位，可能下探54.04-54.50美元的区间。