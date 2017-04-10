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货币新闻 | 2017年 4月 10日 星期一 09:29 BJT

《技术解析》布兰特原油料测试56.33美元的阻力位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月10日 - 波浪型态和费波纳奇回档分析显示，布兰特原油料将测试每桶56.33美元的阻力位。

图1：tmsnrt.rs/2nYsESW

这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。这波走势包括三浪。根据波浪理论，布兰特原油可能接近第二浪顶峰(b)57.45美元。

日线图显示，布兰特原油已经突破位于54.39美元的阻力位，即始于2016年8月2日低点41.51美元升势的50%回档位。目前布兰特原油上看位于57.43美元的下一道阻力位，该水准非常接近57.45美元。

图2：tmsnrt.rs/2ogggk0

支撑位在55.06美元(参看图1)，若跌破此位，可能下探54.04-54.50美元的区间。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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