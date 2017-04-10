《技术解析》布兰特原油料测试56.33美元的阻力位

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月10日 - 波浪型态和费波纳奇回档分析显示，布兰特原油料将测试每桶56.33美元的阻力位。
这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。这波走势包括三浪。根据波浪理论，布兰特原油可能接近第二浪顶峰(b)57.45美元。
日线图显示，布兰特原油已经突破位于54.39美元的阻力位，即始于2016年8月2日低点41.51美元升势的50%回档位。目前布兰特原油上看位于57.43美元的下一道阻力位，该水准非常接近57.45美元。
支撑位在55.06美元(参看图1)，若跌破此位，可能下探54.04-54.50美元的区间。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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