《技术解析》美国原油可能进一步反弹至44.10美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月21日 - 波浪模型、费波纳奇预测分析和小时图乖离率的移动平均值(MACD)显示，美国原油期货可能进一步反弹至阻力位44.10美元。

图表：tmsnrt.rs/2tqZleM

该合约一直处于下跌的波浪(3)，即始于5月25日高点52美元五浪周期的第三浪。该浪已经有很大延伸，勉强避过200%费波纳奇预测位42.64美元。

MACD指标出现多头背离，显示此浪(3)继续延伸的可能性很小。技术上讲，油价已经变得很强劲，已经为出现不错的反弹做好准备。

日线图上，油价跌破关键支撑位44.09美元，该价位是2016年2月11日低点26.05美元至1月3日高点55.24美元升势的38.2%费波纳奇回档位。

图表：tmsnrt.rs/2sogwiD

现在说油价下看40.65美元还为时过早，因为这次跌破可能是假性的，这一支撑位在5月5日就曾引发强劲反弹。美国原油价格周三很可能升破44.09美元。(完)