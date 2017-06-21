《技术解析》美国原油可能进一步反弹至44.10美元

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡6月21日 - 波浪模型、费波纳奇预测分析和小时图乖离率的移动平均值(MACD)显示，美国原油期货可能进一步反弹至阻力位44.10美元。
该合约一直处于下跌的波浪(3)，即始于5月25日高点52美元五浪周期的第三浪。该浪已经有很大延伸，勉强避过200%费波纳奇预测位42.64美元。
MACD指标出现多头背离，显示此浪(3)继续延伸的可能性很小。技术上讲，油价已经变得很强劲，已经为出现不错的反弹做好准备。
日线图上，油价跌破关键支撑位44.09美元，该价位是2016年2月11日低点26.05美元至1月3日高点55.24美元升势的38.2%费波纳奇回档位。
现在说油价下看40.65美元还为时过早，因为这次跌破可能是假性的，这一支撑位在5月5日就曾引发强劲反弹。美国原油价格周三很可能升破44.09美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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